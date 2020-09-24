تشييع رسمي وشعبي لشهداء طرة: العقيد عمرو من التجمع والقاضي وعبدالمجيد بالمنوفية

يشهد مسجد الشرطة بالتجمع صلاة الجنازة للشهيد العقيد عمرو عبدالمنعم البطل العالمي في كمال الأجسام وشهيد واقعة سجن طرة أمس، والتي تُقام بعد صلاة الظهر في جنازة عسكرية بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية.

فيما يستعد أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، لتشييع جنازة الشهيد الرائد محمد عفت القاضي، والتي استشهد في أثناء محاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة الهروب من داخل السجن صباح اليوم حيث تصدت لهم قوة التأمين مما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.

ويترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرنمدير أمن المنوفية جنازة الشهيد.

وسادت حالة من الحزن جميع أهالي محافظة المنوفية، عقب إعلان وفاة الرائد محمد عفت القاضي، مؤكّدين أنَّه كان يتميز بحسن الخلق وخدمة الناس مما جهله ينال ثقة وحب وجميع من تعامل معه.

كما يشيع أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفيه، جنازة الشهيد أمين شرطة عبدالمجيد والذي استشهد في محاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام بسجن طره، وااذي يعمل بلوكامين مباحث القطاع.

وصرح مصدر أمني، بمحاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة الهروب من داخل السجن صباح اليوم حيث تصدت لهم قوة التأمين، مما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم: "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين".