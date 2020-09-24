فريق أمني من التفتيش والرقابة والأمن الوطني للتحقيق في "حادث طرة"

قال مصدر أمني إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بإجراء تحقيقات موسعة في محاولة هروب 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من داخل عنبر الإعدام بسجن طرة؛ للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع أمس، وأسفر عن استشهاد ضابطين وشرطي وإصابة ضابط ومجند، ثم استشهد ضابط آخر متأثرا بإصابته.

وأضاف المصدر، أنه تشكل فريق تحقيق من قطاعي التفتيش والرقابة والأمن الوطنى لتولى إجراء التحقيق في الواقعة حيث يستمع فريق التحقيق المشكل على أقوال رجال الشرطة بالسجن وبعض النزلاء وفحص كاميرات المراقبة، كما سيجرى سماع أقوال قيادات منطقة سجون طرة والمصابين في الحادث.

كان مصدر أمني أكد محاولة أربعة سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة الهروب من داخل السجن، أمس، مشيرا إلى أن قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".

وتفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمس، منطقة سجون طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة؛ للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين.

وقال مصدر أمنى إن الوزير شدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب السجناء.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية اطمأن على المصابين المحتجزين في إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وزار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عصر أمس، سجن طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة؛ للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة تأعمال التأمين، مشددا على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب الإرهابيين.

واطمأن على المصابين المحتجزين في إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.