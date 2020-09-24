عاجل.. السجون تتخذ إجراءات جديدة لمنع تكرار "حادث طرة"

قال مصدر أمني، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بتشديد الحراسة على جميع السجون على مستوى الجمهورية واتخاذ كافة التدابير اللازمة منعا لتكرار حادث طرة.

وأضاف المصدر، أن اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أرسل كتابا دوريا لجميع السجون باتخاذ كل التدابير الأمنية وإجراء تفتيش على العنابر وتجريد المسجونين من أي ممنوعات.

ولفت إلى أنه سيجري تشديد الإجراءات الأمنية خلال الزيارات وإجراء جولات تفتيش دورية ودقيقة لكل العنابر، ومنع دخول أي ممنوعات وتفعيل الوسائل الإلكترونية في تأمين السجون.

وفي وقت سابق، صدرت تعليمات بإجراء تحقيقات موسعة في محاولة هروب 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من داخل عنبر الإعدام بسجن طرة؛ للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع أمس، وأسفر عن استشهاد ضابطين وشرطي وإصابة ضابط ومجند، ثم استشهد ضابط آخر متأثرا بإصابته.

وقال مصدر أمني إنه جرى تشكيل فريق تحقيق من قطاعي التفتيش والرقابة والأمن الوطني، لتولي إجراء التحقيق في الواقعة، حيث يستمع فريق التحقيق المشكل أقوال رجال الشرطة بالسجن وبعض النزلاء، إضافة إلى فحص كاميرات المراقبة.

كما سيجري سماع أقوال قيادات منطقة سجون طرة، والمصابين في الحادث.

كان مصدر أمني أكد محاولة أربعة سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة الهروب من داخل السجن، أمس، مشيرا إلى أن قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".

وتفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمس، منطقة سجون طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة؛ للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين.

وقال مصدر أمني، إن الوزير شدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب السجناء.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية اطمأن على المصابين المحتجزين في أحد المستشفيات، التابعة للقوات المسلحة.