غلق جزئي لمدة 3 أيام أمام المحكمة الدستورية لاستكمال السور الخارجي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع أعمال تركيب "بكيات حديدية" ثقيلة للسور الخارجي بالمحكمة الدستورية العليا.

ويتطلب استكمال سور المحكمة الدستورية العليا غلق جزء من شارع المطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام المتجه إلى كورنيش النيل، وكذا الجزء من المسطح الواقع أمام المحكمة بشارع الكورنيش بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أنَّ تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً على مدار 3 أيام إبتداءً من اليوم الخميس حتى يوم السبت المقبل.

وتنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة، مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.