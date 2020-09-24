ضبط عاطل يتاجر في العملة بالسوق السوداء بالفيوم

أكّدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، ممارسة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف المتهم وضبطه حال تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 647 ألفًا و500 جنيه، و3390 يورو أوروبي).

وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.