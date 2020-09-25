مرشح "تنسيقية الأحزاب": ترقبوا أداء مختلفا لـ26 نائبا تحت قبة البرلمان

أكد عمرو درويش المرشح عن مقاعد مجلس النواب ضمن كتلة تنسيقية الأحزاب، أن برلمان 2020 سيشهد زخما وتفاعلا سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، ولا سيما في ظل وجود نماذج شابة مختلفة قادرة على العطاء.

وقال درويش في تصريح لـ"الوطن ": هناك 26 مقعدا بالقائمة الوطنية من أجل مصر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجميع المرشحين لديهم هدف واحد وهو المساهمة فى بناء الدولة المصرية.

وأشار "درويش" إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم الشباب فى مختلف المجالات، وهو ما سنسعى إلى تحقيقه تحت قبة البرلمان، قائلا: تنسيقية الأحزاب والسياسيين يعملون برؤية واحدة وهدف واحد، وهو ما سيظهر من خلال مشاركتنا تحت قبة البرلمان فى الفصل التشريعى الجديد، لذلك أقول ترقبوا أداء مختلفا لنوابنا تحت القبة.

وشدد "درويش" على أن القائمة الوطنية فى حب مصر تضم عددا من الأحزاب السياسية المهمة، وهي "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى، المؤتمر، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، والإصلاح والتنمية، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب"، ما سيثري العمل البرلماني.

ويشار إلى أن المرشح عمرو درويش كان يشغل العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، وعضوا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ووفقا لتعديلات قانون مجلس النواب، يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

وتشمل كل قائمة مخصص لها 100 مقعد الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

ويجوز تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.