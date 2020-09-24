"الصحة": استجبنا للاعب الكاراتيه المصاب بالشلل الدماغي عدة مرات

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتحدث الرسمي، تعليقًا على حالة لاعب الكاراتيه المصري، عمر إبراهيم عاشور، والمصاب بالشلل الدماغي، وتصريحاته عن حالته الصحية، أن المكتب الإعلامي قام بالتواصل مع لاعب الكاراتيه على مدار السنوات الثلاث الماضية ومنذ أول استغاثة له وقد استجابت وزارة الصحة لعدة مرات وقدمت له العلاج المناسب لحالته بداية من العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات الإسكندرية مقر إقامته وحتى عام 2018.

وأضاف مجاهد أنه تم التنسيق لعلاجه "بكبريتاج" حلوان والاتفاق مع والدته على أن تكون مرافقًا له، موضحًا أن المكتب الإعلامي قام بالتنسيق مع هيئة الاسعاف لنقله بإسعاف إلى مستشفى حلوان، كما تم التنسيق لتوفير شاليه للإقامة خلال فترة العلاج وتوفير المعيشة.

وتابع مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، أن "عمر"، سافر دون مرافق وتم توفير مرافق لمتابعته، إلا أنه بعد أيام طلب العودة الى الإسكندرية وحضرت والدته لاستلام وكتبت إقرار بحالته وانها من طالب بعودته وتم توفير إسعاف لعودتهما.

وأكد مجاهد أن الوزارة على استعداد لتوفير العلاج المناسب لحالته، وفقًا لما يقرره الأطباء في أي وقت، وأن الوزارة لا تتوانى عن تقديم الخدمة الطبية اللائقة لأي مريض، مشيرًا لسرعة الاستجابة لـ"عمر" لعدة مرات ومتابعته يوميًا من خلال الاتصال او الواتس اب، كما أكد مجاهد على تشديد القيادة السياسية دائمًا على سرعه الاستجابة للاستغاثات ومتابعهة الحالات العاجلة.