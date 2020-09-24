صور.. البابا يستقبل سفراء أمريكا والبرازيل وكوريا في المقر البابوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع چوناثان ر كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وبرفقته نيكول شامبيان، نائب السفير.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن كوهين قام بتقديم نائب السفير إلى البابا بمناسبة بدء عملها بمصر.

كما استقبل البابا تواضروس، سفير البرازيل بمصر Antonio Patriota، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها البابا السفير البرازيلي، منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، في أكتوبر من العام الماضي.

كذلك استقبل البابا بالمقر البابوي بالقاهرة، Hong Jin- wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك للتعارف عقب توليه منصبه، سفيرًا لبلاده بمصر، أيضا استقبل البابا تواضروس السفير ياسر هيثم القنصل المصري العام بملبورن.

وقال القس بولس حليم، أن زيارة القنصل المصري إلى البابا، تأتي بغية التعارف بعد توليه منصبه الجديد، ممثلًا لمصر بملبورن في استراليا.

وكان البابا تواضروس، ألقى أمس عظته الأسبوعية، باجتماع الأربعاء الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

دار موضوع العظة عن فضيلة "الاستقامة" من خلال الصليب، وذلك بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الأحد المقبل.

وطالب البابا، الأقباط خلال العظة، باقتناء فضيلة الاستقامة، قائلا: "قدم استقامة كل يوم في أيام حياتك".

وأضاف البابا، أن المسيحية كانت تسمى أتباع الطريق أي الاستقامة والاستقامة قيلت في الوصية التي قالها المسيح "أنتم نور العالم"، متابعا: "الاستقامة تعني أن ما يقوله الإنسان هو ما يفعله وكنيستنا اسمها الأرثوذكسية أي مستقيمة، استقامة الفكر والإيمان والعقيدة، اجعل فكر الاستقامة يشغلك، الاستقامة تجعل للإنسان ضهر في حياته وخدمته ومجتمعه، الاستقامة تعطي قوة لكلامك".

ووضع البابا، روشتة لزراعة الاستقامة في حياة كل شخص تتمثل في: "الانتباه للأمور الصغيرة مثل الوقت والنظرة، لأنه يزرع في الإنسان روح الاستقامة والمسؤولية، أرفض أي إغراء ولا تجعل أي شئ يشتريك، لا تكن مرائيا أي شخصية منقسمة وهي من أكثر الضعفات التي يقع فيها الناس احترسوا من الرياء كلما كنت عايش في الاستقامة كلما كانت شخصيتك تحترم، احفظ مشاعرك نقية وكن شفاف أمام الله والناس".