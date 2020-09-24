"هنولع الكباري".. سيناريوهات تخريبية للإخوان على السوشيال ميديا

رصد موقع "العربي الحديث"، 3 سيناريوهات تخريبية لمظاهرات غدا الجمعة، التي دعا إليها تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، وحرض عليها المقاول المصري محمد علي وأعضاء الجماعة خارج مصر.

فوضي ميدان التحرير

ويجهز تنظيم الإخوان لتنفيذ "سيناريو الفوضي"، خلال التظاهرات التي دعا إليها التنظيم، حيث غرد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان قائلا: "نخش بس بكره ومش هنستريح إلا والمسلة والأربع أصنام اللي حواليها واقعين وحملة خراب على باقي الميدان.. يارب انصرنا".

تخريب المتحف المصري

بينما قال آخر من المنتمين للجماعة أنهم سوف يقومون بتخريب المتحف المصري: "بكرة في جمعة الغضب بإذن الله لو ربنا كرمنا ودخلنا التحرير مش هنسيب جزء سليم في المتحف المصري الكبير وأي حاجة هو عملها ونعرف نخربها هنخربها بإذن الله".

إشعال النيران في الكباري الجديدة

وغرد آخر بأنهم سوف ينفذون حملات تخريبية على المنشآت الجديدة التي شيدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة: "إن شاء الله بكره هنطلع نولعه في الكباري اللي فرحان بيها".

وكان المقاول المصري، محمد علي الذي يعيش في إسبانيا، قد دعا خلال الأسبوع الماضي إلى الخروج لتظاهرات، ضد الرئيس السيسي والحكومة المصرية لكنه فشل ولم يخرج أحد من المصريين ضد رئيسهم ولا حكومتهم.