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محمود مسلم

حملات تطهير مكبرة بالغربية تحسبا للموجة الثانية لفيروس كورونا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
07:17 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
حملات تطهير مكبرة بالغربية تحسبا للموجة الثانية لفيروس كورونا

حملات تطهير مكبرة بالغربية تحسبا للموجة الثانية لفيروس كورونا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن شن حملات تطهير وتعقيم مكبرة وموسعة بكافة المؤسسات والشوارع والقرى والميادين والمساجد والأسواق والمواقف وأماكن تجمعات المواطنين ، وذلك لمجابهة انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية.

وعلى الفور بدء رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحملات التعقيم والتطهير حيث نفذ مركز ومدينة طنطا حملة تطهير وتعقيم بقرى صناديد ومحله منوف ومحله مرحوم والرجديه وسبرباي وشوني حيث تم تطهير الوحدة المحلية والسنترال ونقطة الإطفاء ونقطة الإسعاف ومكتب البريد وشوارع القرية.

ويناشد المحافظ جميع المواطنين باستمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات والتباعد حفاظا على سلامتهم.

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