تفاصيل تطوير خط مترو "المرج الجديدة - حلوان": 32 قطارا مكيفا جديدا

بدأت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، وضع الخطوط العريضة لتنفيذ خطة تطوير مترو القاهرة الخط الأول "المرج الجديدة - حلوان"، وذلك بعد تجاهل تحديث البنية التحتية له منذ ما يقرب من 30 عاما، حتى تهالكت قطاراته ونظم الإشارات ووحدة التحكم المركزى والقضبان، كما تعمل الوزارة على تنفيذ جميع مشروعات مترو الأنفاق لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، على تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للخط الأول للمترو خلال الفترة المقبلة، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية وإنشاء ورش صيانة جديدة بمحطة كوتسيكا لاستيعاب القطارات الجديدة، وشراء قطارات مكيفة جديدة، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وترصد "الوطن"، تفاصيل خطة تطوير الخط الأول بـ مترو الأنفاق.. وهى كالتالى:

1- 26.350 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.

2- تحديث أسطول قطارات الخط الأول بشراء 32 قطارا مكيفا جديدا.

3- تحديث وتطوير نظم الإشارات بالخط بالكامل بتكلفة 1.872 مليار جنيه.

4- تطوير نظم التحكم المركزى المسؤولة عن متابعة والتحكم فى مسير القطارات بتكلفة 282.75 مليون جنيه.

5- تحديث وتطوير نظم الاتصالات بالكامل بقيمة 1.64775 مليار جنيه.

6- تجديد قضبان الخط الأول بالكامل بتكلفة 634 مليون جنيه.

7- تجديد الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1.581 مليار جنيه.

8- إنشاء ورش صيانة جديدة بمحطة كوتسيكا لاستيعاب القطارات الجديدة التي تمّ شراءها مؤخرًا وعددها 20 قطارًا مكيفًا بتكلفة إجمالية 934 مليون جنيه.

9- شملت الخطة شراء 20 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الأول للمترو بتكلفة 2.3 مليار جنيه ودخلت الخدمة فعليًا منذ فترة.

10- تطوير منظومة القوى الكهربائية المغذية لهذا الخط بالكامل.

11- تركيب 80 ماكينة صراف آلي لاستخراج تذاكر القطارات آليا بجميع محطات الخط الأول.