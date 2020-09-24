تاج الدين: كتابة مصابي كورونا يوميا تذكير للجميع بأن الفيروس لم ينته

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا هو فيروس معروف وشهير، ولكن السلالة التي انتشرت خلال الأشهر الماضية، التي تُسمى بـ"كوفيد 19"، هي سلالة مستحدثة، قد تختفي خلال الفترة المقبلة، وقد تستمر.

وأضاف "تاج الدين"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه طالما ظاهرة فيروس كورونا، مازالت موجودة، يجب الاستمرار في الرصد والمتابعة، وكتابة حالات الإصابات، لأنها تذكرة للجميع بأن الفيروس مازال قائم.

وتابع: "مش عاوزين الناس تنسى أن فيه كورونا، لا نرغب في موجة ثانية من كورونا في الفترة المقبلة، كورونا لم تنتهي، هناك بعض الدول بدأت في الإغلاق عن نفسها من جديد، في الفترة الماضية، "خلوا بالكم من نفسكم، والتزموا بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة".

وأكد أنه كلما التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية، كلما قلت احتمالات الإصابة خلال الفترة المقبلة.

وعن قلة الإصابات في قارة أفريقيا عن أوروبا، فسر قائلا: إن هناك العديد من العوامل لذلك، ومن ضمن العوامل العمر، حيث إن القارة الأفريقية معظم الأعمار شابة، ونسبة الإصابة في الأطفال أو الأعمار الشابة، أقل من الأعمار الكبيرة، وحتى إن حدث إصابات، تكون عدوى وليس هناك مرض، حيث إن هناك فارق بين العدوى والمرض، ونسبة الإصابة في أوروبا في الأعمار الكبيرة، والوفيات أكبر في الأعمار الكبيرة، لافتا إلى أن أوروبا بها كثافة عالية من الأعمار المرتفعة، التي تتحول لبؤر تنقل العدوى بعد ذلك.