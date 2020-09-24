تاج الدين: مستعدون لحربنا ضد كورونا ولدينا احتياطي من الأدوية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على ضرورة استغلال الفترة الحالية، في تجهيز الأجهزة والأماكن والمستشفيات وأماكن العزل والفحص، حال زيادة الأعداد من جديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "تاج الدين"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر في معركة، وأي معركة يجب أن نجهز أنفسنا لها بالذخيرة والاستعدادات الكاملة، وهو ما يتم في الوقت الحالي، خاصة الرعاية المركزة، حيث إنها تحتاج إلى تجهيزات عديدة وشديدة.

وشدد على أن مصر لديها احتياطي استراتيجي لكل المستلزمات والأدوية والمستهلكات لأي احتمالية خاصة بفيروس كورونا، مصر تستعد لأي سيناريوهات مستقبلية بشأن فيروس كورونا، ويجب على الشعب الاستعداد هو الآخر للفترة المقبلة، لكي نستمر في الوقاية على أنفسنا من الفيروس، وألا تزيد الحالات في الفترة المقبلة.

وأوضح أن مصر ليست بالاحتياج إلى المستشفيات الميدانية في الوقت الحالي، وإن تم استغلالها يكون من أجل تنشيط العمل فيها لا غير.

وعن إمكانية رصد العالم لمصابي كورونا، عقب قائلا لا يستطيع العالم رصد كل إصابات فيروس كورونا، وذلك أمر طبيعي، "مش هتقدر تكشف على الناس كلها، ومش كل اللي عنده كورونا ظهر عليه أعراض قوية".