تنسيق الشهادات المعادلة 2020.. كيف تسجل بياناتك على الموقع؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بدءاً من السبت المقبل 26 سبتمبر الجاري، سيتم قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وفي النقاط تستعرض "الوطن" الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.

2- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية (اسم - عنوان... إلخ) ودرجاته ورغباته.

3- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

4- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

5- يقوم الطالب بحجز موعد لتسليم ملف أوراقه إلى المكتب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وعلى الطالب الالتزام بالموعد الذي سيحدده برنامج تسجيل الرغبات وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد على الطالب حجز موعد آخر من خلال الموقع.

6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

مواعيد الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على إذن الدفع وتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب:

* تقرر أن يكون بدء إدخال البيانات على موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم الموافق السبت 26/9/2020 حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.

• يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

تعليمات مهمة لأبنائنا الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية):

• على الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

• سيكون متاحا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

• يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

• يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

• إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرسال نسخة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بهذا الشأن، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (AT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

• وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان A.C.T الذي تم أقرته وزارة التربية والتعليم هذا العام ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماده كامتحان مكافئ للسات فعليه الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.