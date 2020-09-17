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محمود مسلم

محافظ المنوفية: 3 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام لتقليل الكثافة

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الوطن
02:24 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
المدرسة

المدرسة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية تنفيذ الأعمال الإنشائية لمدرسة دراجيل الرسمية للغات "إنشاء جديد" بتكلفة تزيد على 10 ملايين جنيه، حيث إن من المقرر دخولها الخدمة هذا العام.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مضيفاً أن 3 مدارس جديدة بمركز الشهداء ستدخل الخدمة هذا العام بتكلفة تقديرية تزيد على 24 مليون جنيه، ما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول؛ لاستيعاب المزيد من الطلاب.

 كما تفقد محافظ المنوفية مدرسة شهداء 30 يونيو الرسمية للغات بقرية كفر دنشواي  ( إنشاء جديد) تمهيدًا لدخولها الخدمة هذا العام.

 

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