موسى وهاجر ومصطفى أفندي.. مساجد جديدة تدخل الخدمة بالقليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية تقرر إفتتاح 3 مساجد جديدة بنطاق المحافظة اليوم الجمعة، ضمن 77 مسجدا سيتم افتتاحها على مستوى الجمهورية في 13 محافظة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.

أوضح أبوالسعود أن المساجد الـ 3 التي تدخل الخدمة اليوم اليوم هي مسجد عزبة مصطفى أفندى التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة بطوخ، والمقام على مساحة 300 متر، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيها.

أضاف أن المسجد الثاني هو مسجد محمد موسى بقرية العطارة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والمقام على مساحة 230 مترا، بإجمالى تكلفة 2.5 مليون جنيها.

أشار أبوالسعود، إلى أن المسجد الثالث الذي يدخل الخدمة أيضا هو مسجد هاجر بقرية الإصلاح الزراعى التابعة لمركز ومدينة قليوب، والمقام على مساحة 250 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيها.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجالى عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الـ 3 أسابيع الأخيرة 9 مساجد موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة، بتكلفة إجمالية وصلت 31 مليون جنيه حتى الأن.

وكانت المديرية قد إفتتحت الجمعة الماضية 3 مساجد جديدة وهي حسن سري بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 320 مترا، حيث جرى الإحلال والتجديد على نفقة الوزارة ومسجد حجاج العزب، بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 375 مترا، حيث جرى الإحلال والتجديد بالكامل على نفقة الوزارة.

ومسجد التقوى بقرية الشوبك التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة 100 متر على نفقة وزارة الأوقاف.