مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 206 رحلات على متنها 27 ألف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 103 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 12 ألف راكب، ويغادر المطار 103 رحلات سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 15 ألف مسافر من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة المقبلة، كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بمغادرة ووصول حوالي 27 ألف راكب على متن 206 رحلات جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأعلنت شركة مصر للطيران، أنها ستسير غدًا السبت 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، أكرا، جنيف، لندن، تونس، ميلانو، موسكو، برلين، فيينا، أديس أبابا، بغداد، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت،المدينة المنورة، البحرين، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، الرياض، الدمام.

وتسير الشركة 7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، 3 رحلات جوية إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6000 راكب.