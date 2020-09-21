"مصر للطيران" تكرم طاقم طائرة رحلة المولودة اليمنية

قام اليوم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية بتكريم طاقم رحلة مصر للطيران رقم MS 777 التي كانت متجهة من القاهرة إلي لندن يوم الثلاثاء الماضي والدكتور معتز فتحي الطبيب الذي تصادف وجوده ضمن ركاب الرحلة وذلك لأدائهم الإحترافي في التعامل مع حالة ولادة السيدة اليمنية هيام نصر ناجي والتي فاجأتها آلام الوضع علي متن الطائرة وتم التعامل مع الحالة بشكل سريع قبل عمل هبوط اضطراري للطائرة .

و قد أعرب الطيار رشدي زكريا عن سعادته بتكريم طاقم رحلة MS 777 علي أدائهم المشرف والإحترافي كما تقدم بالشكر لجميع أبناء مصر للطيران في كل مواقع العمل المختلفة وطاقم الرحلة الطيار عمرو البساطي والطيار مساعد وسام كامل وطاقم الضيافة برئاسة محمود حمزة ، وكل من نانسي زاخر ، بريهام محسن زكريا ، محمد فوزي، محمد ناجي وضباط الأمن محمد عبدالموجود ومحمد سعيد كما تقدم بالشكر و التقدير لوالد الدكتور معتز فتحي وأخيه الذان حضرا التكريم وذلك لتطوعه و قيامه بهذه المهمة الانسانية.