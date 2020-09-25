تطبيق إجراءات النظافة والتطهير داخل وخارج مساجد جنوب سيناء

أكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن جميع الأهالي ملتزمين بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولم يجرى رصد أي مخالفات، وحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الوقائية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له اليوم الجمعة، إن هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية متصلة بإدارات الأوقاف على مستوى مدن المحافظة، لمرور على المساجد ومتابعة المساجد، للتأكد من تطبيق إجراءات النظافة والتطهير والتعقيم من الداخل والخارج، والتزام المصلين بارتداء الكمامات وإحضار كل مصلٍ لسجادة الصلاة الخاصة به والتباعد في الصفوف عند تأدية الصلاوات الخمس.

وأوضح أنه جرى رش وتطهير المساجد قبل وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة، وتعقيم جميع المناطق التي يمكن أن يلامسها المصلون خلال تواجدهم بالمسجد، وأيضَا رش وتطهير كافة الزراعات التي توجد في محيط المساجد، كإجراء احترازي لحماية المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تخصيص إمام مسجد وعامل بكل مسجد لمتابعة تنفيذ التعليمات والضوابط، و التعامل بكل حزم مع المقصرين.