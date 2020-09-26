241 مرشحا يتقدمون بأوراقهم للجنة انتخابات النواب بالشرقية

تقدم 241 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب في محافظة الشرقية، بأوراق ترشحهم حتى الآن، وذلك بمقر لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الزقازيق، والمنعقدة برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

قال مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية، إن 475 مرشحا محتملاً لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي، منذ بدء توقيع الكشف، لافتًا إلى استقبال الراغبين في الترشح حتى يوم 26 سبتمبر الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام مسعود، أن المرشح المحتمل يجب أن يسجل بياناته بالموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الإنترنت، وتحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي المجلس الطبي العام بالشرقية بمستشفى الأحرار، ومستشفى الأحرار التعليمي، ومستشفى القنايات المركزي، ومستشفى أبوكبير المركزي، ومستشفى فاقوس النموذجي، ومستشفى بلبيس المركزي.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ8 بمحافظة الشرقية، والتي تضم 21 مقعداً، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين، جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة، وآخرون يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.

تقدم 241 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب في محافظة الشرقية، بأوراق ترشحهم حتى الآن، وذلك بمقر لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الزقازيق، والمنعقدة برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ8 بمحافظة الشرقية، والتي تضم 21 مقعداً، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين، جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة، وآخرون يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.