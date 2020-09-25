"رضا" يرسم بقدميه ويقهر الظروف: "نفسي يبقى عندي معرض"

عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا عن "عم رضا الأجهوري"، الذي تحدى المستحيل وظروفه الصعبة، وعمل بالرسم على القطع الخشبية بدون يديه.

وقال "عم رضا"، إنه ولد دون يدين منذ الصغر، ولم يكن يرغب في أن يساعده أحد بسبب عجزه، متابعا: "أي حاجة ماعرفش أعملها بتحداها وأقول يانا يا أنتي، مفيش حاجة مستحيل، وطول ما ثقتك بربنا قوية ماتقلقش من أي حاجة، واللي اكتسبته في الحياة، إن الصبر مفتاح كل شيء".

وأضاف أن الرسم موهبة، وكان يحب تقليد الأشياء، "لما بتبقى قدامي علامة استفهام بوصل للي عاوزه بردو، والإعاقة ماعملتليش إعاقة في حياتي، وطموحي أرسم التاريخ الإسلامي، وأعمل معرض لعرض الشغل الإسلامي".

وأوضح التقرير أن "عم رضا" لديه 4 أولاد، حيث قالت زوجته شيماء عبدالوهاب: "مش حارم عياله من حاجة، وعاوزنا نبقى أحسن من الناس كلها".