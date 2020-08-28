جامعة 6 أكتوبر تهدي "مصر تستطيع" 10 منح للمتفوقين وأبناء الشهداء

قال الدكتور جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن أكثر من 25 ألف طالب يدرسون في 14 كلية بالجامعة، منها 9 كليات حصلت على شهادة الجودة والاعتماد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "سمعة الجامعة جيدة للغاية، وفصلنا قسم التمريض ليصبح كلية مستقلة، ونحدث المناهج بشكل كامل للمناهج والمقررات".

وأعلن رئيس جامعة 6 أكتوبر، منح برنامج "مصر تستطيع" 10 منح مجانية، منها 5 للمتفوقين و5 لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، شرط الحصول على الحد الأدنى وتجاوز امتحانات القبول، وذلك لكليات الطب والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والاقتصاد والإدارة واللغات والفنون التطبيقية والسياحة والإعلام، على أن يجرى إعلان المنح على موقع الجامعة في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.