بعد تدخل 4 محافظات.. السيطرة على حريق ضخم في مصنع بالسادات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، بالتعاون مع الحماية المدنية في 4 محافظات "البحيرة، الغربية، الجيزة، والقليوبية"، منذ قليل، على حريق نشب في مصنع للكيماويات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بعد الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.

وانتقل إلى مكان الحريق، اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، والعميد علاء عويس مدير الحماية المدنية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، إلى مكان الحريق لمتابعة السيطرة على الحريق.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عدم وجود خسائر بشرية في الأرواح، في حريق مصنع الكيماويات بمدينة السادات، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء تحسبًا لأي طوارئ.

وأضاف جودة، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى السادات، وإعلان الطوارئ في جميع أقسام الحروق بمستشفيات المحافظة.

كانت مصادر أمنية، قالت إن سيارات الإطفاء تحاول منع انتشار النيران بين المصانع الأخرى للحفاظ عليها، وأن الحريق نشب داخل مصنع للأحبار وبه براميل بها مواد كيماوية سريعة الاشتعال، وفقًا لتصريحات سابقة لـ"الوطن"، قبل السيطرة على الحريق.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع بمنطقة الهناجر بمدينة السادات، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء، بالتعاون مع 4 محافظات، وتم السيطرة على الحريق.