منهم أيتام الأب.. وزير التعليم يوضح الفئات المعفاة من مصروفات الدراسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القرار الوزاري الخاص بمصروفات المدارس الحكومية يتكون من 12 صفحة، أهمها المادة السابعة في القرار، مؤكدا أن هذا يحدث كل عام.

وأضاف "شوقي"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك فئات كثيرة من سداد الاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة في مختلف المراحل التعليمية وهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة وضحايا الإرهاب وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من التضامن "تكافل وكرامة".

وأشار إلى أن من بين الفئات المعفاة الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بعد إجراء بحث اجتماعي وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة وشمال سيناء.

ورد على بعض المنتقدين حول مجانية التعليم، قائلا: "مجانية التعليم لمن يسأل، الدولة في آخر 6 سنين صرفت على التعليم 500 مليار جنيه أي نصف تريليون، ودة بردو مش كفاية، وفيه مليارات بتتصرف على المنصات الإلكترونية".