كيف دعمت دولة 30 يونيو محدودي الدخل؟

"عيش ودواء وألبان" أبرز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري محدود الدخل والتي سعت دولة 30 يونيو لتوفيرها للمواطنين بعد أكثر من ربع قرن من الأزمات المزمنة التي عانى منها المواطن المصري على مدار هذه السنوات، حيث وضعت الدولة منذ عام 2014 خطة لإنهاء هذه الأزمات وحل معاناة المواطن البسيط.

اختفت الطوابير أمام الأفران بجميع المحافظات وانقطعت المشاجرات والحوادث

البداية بملف السلع التموينية حيث اختفت الطوابير أمام الأفران بجميع المحافظات وانقطعت المشاجرات والحوادث التي كانت تتكرر يوميًا في صراع حول رغيف الخبز، الأمر الذي كلف الدولة أكثر من 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليستفيد منه أكثر من 63.5 مليون مواطن.

استفاد أيضا أكثر من 69.760 مليون فرد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات فقط، كما عملت الدولة على دعم الأدوية وألبان الأطفال، حيث تحملت فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال، ببيع الدولة تلك المنتجات أقل من تكلفتها الاقتصادية عبر وزارة الصحة.

تكلفة دعم المستفيدين لأدوية وألبان الأطفال خلال عام 2020 – 2021 نحو 1.750 مليار جنيه

ووصلت تكلفة دعم المستفيدين لأدوية وألبان الأطفال خلال عام 2020 – 2021 1.750 مليار جنيه.

وفيما يخص دعم الرعاية الصحية وصلت تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات بالعام المالي الجاري 1.850 مليار جنيه، وأكثر من - 7.035 مليار جنيه مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال العام ذاته، حيث تحتل شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين خصوصا في ظل كورونا أولوية لدى الدولة.

يأتي ذلك في ظل خطة دولة 30 يونيو لدعم محدودي الدخل حيث نجحت الدولة في تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية في مصر بمختلف المحافظات منذ عام 2014 وحتى الآن من أجل توفير حياة كريمة لأهالي المناطق العشوائية غير الآمنة حيث تم تنفيذ أكثر من 165 ألفا و958 وحدة في 298 منطقة تم تطويرها منذ 2014 وحتى 2020 بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه مقسمين إلى 26 مليارا للمشروعات و15 مليارا قيمة الأراضي.

إنشاء 414 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذهم بالإسكان الاجتماعي

كما أنشأت الدولة عددا من مشروعات الإسكان الاجتماعي لدعم محدودي الدخل أبرز هذه المشروعات إنشاء 414 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذهم بالإسكان الاجتماعي حتى مايو الماضي هذا فضلًأ عن العمل على تنفيذ 194 ألف وحدة سكنية أخرى للإسكان الاجتماعي بتكلفة 37 مليار جنيه.