إجراءات حكومية مهمة لـ"دعم محدودي الدخل" بمئات المليارات

نفذت الدولة المصرية العديد من التدخلات لصالح محدودي الدخل، بداية من تطوير المناطق العشوائية، وتوفير معاش تكافل وكرامة، وتنفيذ برنامج حياة كريمة، وصولا لرفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات.

وترصد "الوطن" في التقرير المعلوماتي الإنفوجراف الحالي، أبرز الجهود التي انحاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحدودي الدخل، وكما يلي:

1- العشوائيات

* "المناطق غير الآمنة":

- 166 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها لتوفير حياة كريمة لأهالى المناطق العشوائية غير الآمنة.

- 298 منطقة غير آمنة استفادت من الوحدات المنفذة في 6 سنوات.

- 41 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الوحدات، 26 مليار جنيه منها للمشروعات، و15 مليار جنيه للأراضي.

- 75 ألف وحدة سكنية تعمل الدولة على إنشائها في 59 منطقة جار إنشاؤها.

- 22 مليار جنيه تكلفة إنشاء الوحدات الجديدة بنحو 14 مليار جنيه للمشروعات، و8 قيمة الأرض.

*العشوائيات غير المخططة*

- تتجه الدولة حاليا للمشروعات والمناطق غير المخططة.

- 40% المساحة التقديرية للمناطق غير المخططة من المساحة العمرانية بمصر.

- 221 ألف منطقة غير مخططة على مستوى الجمهورية، بمساحة 417 ألف فدان.

- 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4600 فدان تم تطويرها.

- 79 منطقة على مساحة 7 آلاف فدان غير مخططة جار تنفيذها.

- 318 مليار جنيه التكلفة التقديرية لعمليات تطوير المناطق غير المخططة.

*إسكان محدودي الدخل*

414 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بالإسكان الاجتماعي حتى مايو الماضي.

- 194 ألف وحدة سكنية أخرى للإسكان الاجتماعي جار تنفيذها بتكلفة 37 مليار جنيه.

- يهدف البرنامج لتحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية لمحدودي الدخل.

*مستفيدو الإسكان الاجتماعي*

- يلبي المشروع احتياجات أفقر 40% من المصريين.

- 320 ألف أسرة استفادت من مشروع الإسكان الاجتماعي.

- 3.6 مليون مواطن مصري عدد المستفيدين من الإسكان الاجتماعي على مدار 5 سنوات.

- 66% من تلك الأسر تحت متوسط خط الفقر بمصر.

- 63% من المستفيدين دون مستوى الحد الأدنى للأجور.

- 84% دون مستوى الأجر المتوسط في مصر.

- 66% من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر.

2. الدعم

* السلع التموينية*

- تستهدف الدولة التخفيف على محدودي الدخل، بحيث يصل الدعم لمستحقيه.

- 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز.

- 63.5 مليون مواطن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية.

- 69.760 مليون فرد عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات.

* دعم الأدوية وألبان الأطفال*

- هو ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتساسيوم.

- تبيع الدولة تلك المنتجات أقل من تكلفتها الاقتصادية عبر وزارة الصحة.

- 1.750 مليار جنيه دعم من الدولة للأدوية وألبان الأطفال في 2020/ 2021.

* دعم الرعاية الصحية*

- 1.850 مليار جنيه تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات بالعام المالي الحالي.

- 7.035 مليار جنيه مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال العام المالي الحالي.

- تحتل شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين خصوصا في ظل كورونا أولوية لدى الدولة.

3. الأمان الاجتماعي

- جرى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي التنموي.

- تهدف الدولة لتقليص فجوات النوعية والاجتماعية.

- يأتي برنامجي تكافل وكرامة على أساس جهود الدولة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية.

- 19 مليار جنيه مخصصات اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة.

- 3 ملايين و600 ألف أسرة تستفيد من "المساعدات" و"البرنامجين".

4. مبادرة حياة كريمة

- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة بالتنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

- تتضمن أبرز مجالات مبادرة حياة كريمة كل من الصحة والتعليم والسكن.

- تركز المبادرة على أكثر المناطق الفقيرة بمصر.

- 143 قرية استفادت بالمبادرة في 11 محافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

- 91% حجم التدخلات المستهدفة التي جرى تنفيذها في المرحلة.

* سكن كريم*

- يتم تنفيذه ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ويستهدف توفير وصلات المياه والصرف ورفع كفاءة الأسقف.

- 1019 وصلة مياه من إجمالي 2638 وصلة مياه جرى تركيبها.

- 600 وصلة صرف من إجمالي 800 وصلة مستهدف تركيبها تم عملها.

- 5884 سقف للمنازل تم تركيبها، ويستهدف الوصول لـ8385 سقفا.

- 4350 منزلا من إجمالي 7296 منزلا مستهدف بالمشروع تم تنفيذها.

* مستهدفات المشروع بنهاية 2020*

- 1.81 مليون مواطن متوقع استفادتهم من المبادرة الرئاسية بنهاية العام الحالي.

- 21 ألفا و974 أسرة سيصبح لديها "سكن كريم".

- 51 وحدة صحية يتم إنشائها لخدمة تلك القرى.

- 31 ألف تدخل لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.

- 1100 فصل جديد من المستهدف الانتهاء منها بواقع 44 ألف تلميذ لتقليل كثافة الفصول.

- 92 تجمعا لتحسين شبكات الطرق فيهم.

- 88 تجمعا لتحسين خدمات وصول مياه الشرب النظيفة لهم.

- 47 تجمعا لتغطيتهم بخدمات الصرف الصحي.

- 400 مليون جنيه قروض لصالح مشروعات صغيرة.

* التصالح في مخالفات البناء *

- 150 مليون جنيه جرى تخصيصها للتصالح بمخالفات البناء للفئات الأكثر احتياجا.

- توجه المبالغ لمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والأقصر والوادي الجديد ومطروح والبحيرة.

* "حياة كريمة 2"*

- تستهدف 214 تجمعاً ريفيا.

- 9.59 مليار جنيه مستهدفات مالية خاصة بها في العامين الماليين الحالي والمقبل.

5. شهادة أمان

- شهادة تصدرها شركة مصر للتأمينات الحياة بالتعاون مع 4 بنوك.

- صدرت في عام 2018، وهدفت للتغطية التأمينية للفئات المهمشة خاصة العمالة الحرة.

- بدأت بفئات من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص.

- تضمن الشهادة استقرار الأسر في حالة وفاة رب الأسرة.

6. العمالة غير المنتظمة والعاملون بالسياحة

- وجّه الرئيس بتجديد صرف منح دعم العمالة غير المنتظمة والعاملين بالسياحة لحين عودة السياحة والتعافي من آثار كورونا.

- تصرف المنحة 500 جنيه، لعدد مستفيدين 1.6 مليون عامل غير منتظم.

- يصرف صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة إعانات للعاملين بقطاع السياحة المؤمن عليهم.

7- تخفيض ضرائب الدخل

- خفضت الدولة ضرائب الدخل على المرتبات وما في حكمها على أصحاب الدخول المنخفضة.

- رفع النظام الجديد حد الإعفاء من الضرائب لأصحاب المرتبات حتى 24 ألف جنيه.

- حقق النظام الجديد عدالة عبر فرض "ضرائب تصاعدية".

8- زيادات المعاشات

- 170 مليار جنيه جرى تخصيصها لسداد قسط الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات متضمنا أثر ضم العلاوات الخمسة.

- يتم صرف 295 مليار جنيه لأصحاب المعاشات خلال العام المالي الحالي.