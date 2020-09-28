سامح عيد: "الإخوان" تحاول دفع مصر إلى الانهيار والفوضى

قال سامح عيد، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقسم دول العالم ووضعوا مصر في مربع النكاية والإنهاك، بينما دول "إدارة التوحش" المقصود بها الدول التي سقطت مثل سوريا والعراق واليمن والصومال وليبيا، لافتا إلى أنهم يهدفون للحاق مصر لإدارة التوحش وهي الانهيار والفوضى.

وأضاف "عيد"، خلال لقاء بالفيديو كونفرانس، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن دعوات الإخوان للتخريب ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لوضع الاقتصاد في حالة توتر ونكاية في البلد ووضع مصر تحت الضغط.

وأشار إلى أن وعي المصريين حائط الصد الأول لمحاولات التشكيك في الدولة، لافتا إلى أن الإخوان دائمًا يحاولون وضع الدولة تحت ضغط دائم، مما يؤثر على الاستثمار بشكل سلبى، كما يحاولون إيقاف حركة الاقتصاد مما يتسبب فى البطالة.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول تصدير صورة مكذوبة عن الدولة المصرية بأنها ضد الدين وتهدم المساجد.