أديب عن دعوات الإخوان: "البلد أقوى من كدة.. وياما دقت عليها طبول"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أقوى من الدعوات التحريضية لجماعة الإخوان الإرهابية ومنصاتها الإعلامية التابعة لها.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "مصر أقوى من كده بكتير، وأنا مش واصل لمرحلة إن البلد دي هتضيع، وياما دقت على البلد دي طبول، وهم نفسهم كانوا بيحكموا ومعرفوش يعملوا حاجة".

وتابع: "المواطنين بيشوفوا كل المشروعات، زي تطوير العشوائيات والكباري والطرق الجديدة، فهل إحنا مطالبين نعتذر عن كل مشروعاتنا؟! نقول مكنش لازم نعمل المصانع والمدن الجديدة وتطوير العشوائيات؟! فلنفترض إن كل ده خطأ، كان الصح إيه؟! عاوزينا نعمل إيه؟!".

وأردف، أن السنوات الست الماضية لم تكن كافية لحل الأزمات التي عانت منها البلاد في آخر 40 سنة، حيث جرى تأجيل التعامل مع ملفات كثيرة على مدار سنوات بعيدة، مثلما حدث في التعليم والصحة والصرف الصحي وغيرها.

وواصل: "معنديش مشكلة إن يبقى عندي احتجاجات، هنخاف من إيه؟! في ناس كانت متضايقة، بس بنختلف على العدد"، مشيرًا إلى ضرورة وجود جسر سياسي، وأن يتعامل المحافظون والنواب على أرض الواقع مع المواطنين: "مصر دولة كبيرة، وفيها مشاكل كتير، وكل حاجة مش المفروض إنها بتتجاب من فوق".