مصدر: اتجاه لخفض درجة القبول بالثانوية بالقاهرة عن 244 ببعض الإدارات

كشف مصدر مسئول، عن وجود اتجاه داخل مديرية التربية والتعليم بـالقاهرة، بخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام ببعض الإدارات التعليمية عن 244 درجة.

النزول بالتنسيق سيكون ببعض الإدارات والمدارس

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه فى حالة النزول بمجموع تنسيق الثانوي العام بعد موافقة محافظ القاهرة، سيكون ذلك في بعض الإدارات وبعض المدارس، وسيتم تشكيل لجنة تنسيق بكل إدارة تحت إشراف المدير العام، لاستلام ملفات الطلبة، حسب النسبة المقررة وتوزيعها على المدارس، لمنع استنزاف ولي الأمر.

خفض التنسيق مرتين من قبل

وأشار إلى أنه تم خفض تنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة مرتين، الأولى كانت 254 درجة، والثانية 244 درجة، مؤكدا أن ارتفاع التنسيق، يرجع إلى زيادة مجاميع الطلاب هذا العام بشكل غير مسبوق، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أن النزول بالحد الأدنى للتنسيق، يتم بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلاب وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

الاستعانة بالفصول المتنقلة

من ناحية أخرى، أعلن محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، بدء تطبيق "الفصول المتنقلة"، وعددها 30 فصلا تعليميا آمنا، معدا ومجهزا تجهيزا متطورا، للتغلب على الكثافات بالمدارس التجريبية في 17 إدارة تعليمية، ويتطلب فناء كبيرا.

ووجه عطية، قيادات الإدارات التعليمية، بالعمل على حسن استقبال أولياء الأمور والمعلمين والزملاء، وأكد احترام التعليمات والالتزام بالتأشيرات والالتزام والتشديد على المحاسبية والمساءلة للمخالفين، ومناقشة أوجه الإحالة للنيابة الإدارية والنيابة العامة.

من جانبه، عرض محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، مقترح خطة توزيع الفصول المتنقلة، وخطة العمل، وإعداد الجداول المدرسية وتوزيعها، وفق ظروف كل مدرسة، وفي ضوء الخطوط العريضة لتعليمات وزير التعليم، وإرسال نسخة من الجداول للمراحل لمراجعتها، وفق الإجراءات الاحترازية.

وفي وقت سابق، قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى 2019 – 2020، من 254 درجة إلى 244 درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2020/2021 ليكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة والحد الأدنى للقبول بفصول الثانوى العام ( خدمات ) 224 درجة.