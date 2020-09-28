طب طنطا ترفع كفاءة القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية لها

ترأس الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، اجتماع فريق الجودة لمتابعة الخطوات التي اتخذتها كلية الطب، تمهيدًا لتجديد الاعتماد المؤسسي للكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة عزة حسن، مدير مركز الجودة بالجامعة، والدكتورة عزة أبورية نائب المدير.

وأكد الدكتور عماد عتمان، على توفير الجامعة لجميع أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لكلية الطب وسائر كليات الجامعة، للحصول على الاعتماد ومنافسة مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية والدولية، وضمان جودة التعليم من أجل خريج ينافس في سوق العمل.

وقال الدكتور كمال عكاشة، إن اللجنة زارت المعامل والمدرجات بكلية الطب البشرى في ديسمبر الماضى، للتأكد من التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية، كما تابعت تطبيق الكلية لسياسات وإجراءات الجودة المتبعة والموضوعة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأكدت الدكتوره عزة حسن، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا، أن المركز يسير وفق استراتيجية واضحة في إطار التطوير المستمر لكل الأنشطة الخاصة بكليات الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية، بما يضمن حصول الجامعة وجميع كلياتها على الاعتماد المؤسسي والأكاديمي من الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية ذات السمعة المتميزة، فضلا عن تلبية حاجات ومتطلبات المجتمع.