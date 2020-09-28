سعد: حجم التعديات على الأراضي الزراعية انخفض بشكل غير مسبوق في التاريخ

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطنين عندما شعروا بأن الدولة عازمة على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، انخفض حجم التعديات بشكل تاريخي ربما لم يحدث في تاريخ مصر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئولتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "ما حدث في الفترة الأخيرة يؤكد ان إجراءات الحكومة كانت في صالح الجميع، وعمومًا فنحن لا نعيش في مجتمع من الملائكة، ودون قانون ودون أن تظهر الدولة جديتها في تطبيق القانون، فإن الشعب سيلتزم وهو ما ينطبق على أي دولة في العالم".

وحول حي الأسمرات، قال متحدث الحكومة: "هو نموذج ناجح في البناء والعمران والإدارة وهو مجتمع يدار بشكل علمي، ويحتوي على نظام امني جيد ونظام صيانة يستهدف الحفاظ على المباني والمرافق، وسيكون على المحافظات حصر الأراضي التي تعتبر مساحتها كبيرة في إقامة مثل هذه التجمعات، وبالتالي سيكون لدينا أحياء على غرار حي الأسمرات في أكثر من محافظة".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بصرف منحة 500 جنيه للمتضررين من فيروس كورونا حتى نهاية 2020، لافتًا إلى أنه سيجرى فتح التسجيل عبر مجلس الوزراء وموقع وزارة القوى العاملة، إذ ستمد الحكومة الوزارة بقاعدة البيانات اللازمة لتوضيح وضع العمال.

وأردف أن باب التسجيل لم يُفتح إلى الآن، مناشدًا المواطنين استخدام رقم هاتف صالح للتسجيل، حتى يتثنى لهم الحصول على المنحة وإلا ستضيع عليهم فرصة الحصول على المبلغ.