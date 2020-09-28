جمارك المطار تحبط تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد علي، مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكروت الميموري، وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر في راكب مصري قادم من الإمارات يحاول الخروج من صالة الوصول، وهو يدفع كرسي متحرك يجلس عليه والده.

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما أية أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجابا بالنفي.

وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة، قرر تكليف نجاح لطفي، ومصطفي فاضل مأموري الضبط، تحت إشراف أحمد سيد مشرف الصالة الخضراء لتفتيش الكرسى المتحرك وحقائب الراكبين فتبين وجود 114 هاتف محمول ماركة آيفون و2080 كارت ميموري و1050 قطعة من مستحضرات التجميل وأدوات الماكياج مخبأة داخل كرسي متحرك وداخل حقائبهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 89 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.