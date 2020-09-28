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مختار نوح: الإخوان كلهم سرقوا بعض

كتب:

شريف سليمان
11:23 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
مختار نوح

مختار نوح

قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن الإخواني إبراهيم منير يحاول تعزيز أسهمه في بورصة المخابرات الوطنية، أما محمود حسين فهو رجل تنظيمي لكنه لا يستطيع ترك مكانه لأنه لا بيت له الجماعة الإرهابية، حيث يرتزق منه ويعيش على الفتات فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC  مصر": "هو أخد هبرة كبيرة، وبعدين الشائعات طلعت عليه، وبدأ يهرب من التحقيق وتأكد الشباب إن اللي عمله حقيقي، ومقدرش يجاوب على سؤال من أين لك هذا من حيث الدخل الكبير والعلاقات الكبيرة".

وتابع أن الإخواني سيف عبد الفتاح كشف قيام أيمن نور ومجموعته بسرقة الأموال التي كانت مخصصة لدعم القنوات الفضائية والعمل الإقليمي، مشيرًا إلى أن إبراهيم منير يسوق لنفسه: "كلهم سرقوا بعض وخانوا بعض، ويحيى موسى اللي كان معاه جماعات خاصة وهدد بتنفيذ أعمال جهادية، وبعد ما أعدم 9 عناصر إخوانية في قضية النائب العام السابق هشام بركات لم نفسه تمامًا".

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