وزيرة الصحة: وضعنا خطة بالتنسيق مع "التعليم" للحفاظ على صحة الطلاب 

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تعاونت مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، وتم وضع الإجراءات الاحترازية والسيناريوهات الخاصة بتواجد الطلبة في المدارس بدءًا من 17 أكتوبر المقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وأوضحت "زايد"، أنه ليست كل المراحل الدراسية ستتواجد طوال الأسبوع، ولكن هناك فئات مثل المرحلة الابتدائية من الضروري أن تكون موجودة أكبر عدد ممكن من الأيام، بينما المرحلتين الثانوية والإعدادية من الممكن أن يتواجدوا يومين أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وسيتم تقسيم الفصل على أكثر من فصلين، لضمان التباعد بين الطلاب.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هذا التباعد سيتحقق نتيجة عدم وجود باقي المراحل في المدرسة، وكذلك تم وضع إجراءات احترازية ووقائية بداية من وجود الطالب في المنزل وحتى استقلاله الباص الخاص بالمدرسة، مرورًا بوقفوه في طابور الصباح، وحتى جلوسه في الفصل، إلا أن ينتهي يومه الدراسي ويعود إلى المنزل.