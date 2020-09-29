السكة الحديد: وصول 35 عربة قطار روسية جديدة الشهر المقبل

تستقبل هيئة السكة الحديد خلال الشهر المقبل دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية وتبلغ 35 عربة، إلى ميناء الإسكندرية قادمة بحرا من روسيا، حيث وصلت نحو 103 عربات قطار روسية حتى الآن، من إجمالي 1300 عربة قطار روسية جديدة، وذلك ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد عربات قطارات مكيفة وعادية.

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن عربات القطارات الروسية الجديدة ستعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل 3 قطارات جديدة شهريا مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة، موضحا أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال تحديث منظومة الجر، للقضاء على حوادث القطارات والتأخيرات.

رئيس السكة الحديد: لدينا حالة من الانضباط الكامل بمحطات القطارات.. ولن نسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة

وأشار رسلان، لـ"الوطن"، إلى أن هناك حالة من الانضباط الكامل داخل جميع محطات السكة الحديد، منوها إلى أن هناك إجراءات صارمة لمنع ركوب أي راكب القطارات دون دفع قيمة التذكرة، ودون التجاوز في حق أي راكب من قبل الكمسارية وأن التعامل في إطار القانون، لافتا إلى أن غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات تتم بصورة فورية.

وأوضح رئيس السكة الحديد، بأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وتشمل صفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.