خطوات تجهيز فصل دراسي "أون لاين" للطلاب في المنزل

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيطرة مخاوف متجددة على المواطنين من تفشي موجة ثانية من الوباء، قيل عنها أنها ستكون الأسوأ، اتجهت أنظار المؤسسات المعنية في الدولة، إلى تقليل أيام حضور الطلاب في المدارس بالعام الجديد المقرر انطلاقه يوم 17 أكتوبر القادم، ويستمر لمدة 33 أسبوعاً، يتخللها 15 يوماً إجازة نصف العام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة حضور طلاب التعليم العام في المدارس المختلفة والتي جاء فيها:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي، الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي، الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، الحضور يومين أسبوعيًا.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا.

وشددت الوزارة على الاتجاه للتعليم الأون لاين، من خلال توفير منصات الكترونية يستطيع الطلاب الاتصال بها بشكل متواصل ودوري، بالإضافة لإعلان خريطة القنوات التعليمية التي سيتم بث الدروس للطلاب عليها، وتخصيص أيام الحضور لدراسة المواد التي لا تضاف للمجموع، بجانب مناقشة الطلاب لمعلميهم في المواد التربوية التي اطلعوا عليها " اون لاين"، الأمر الذي يستدعي ضرورة تجهيز فصول "أون لاين" داخل المنازل، لأنها ستكون العامل الرئيسي في العملية التعليمية خلال العام الجيد

"الوطن"، ترصد طرق تجهيز فصل الكتروني منزلي في الخطوات التالية:

توصيل جهاز واي فاي داخل المنزل بإحدى الطرق الأتية:

** التعاقد على خط أرضي من خلال تقديم مستند تحقيق الشخصية وصورة منه موضح بها نفس عنوان التركيب، عقد ملكية أو عقد إيجار عقار أو إيصال مرافق (كهرباء / مياه / غاز) باسم صاحب الخط وصورة منه

** طلب تزويد الشقة بخدمة الانترنت من احدى شركات الاتصالات ، التي ستقدم لك عرضين، الأول الانترنت الأرضي، والذي يضم باقات مرتفعة بأسعار مخفضة، أو انترنت هوائي ، تزيد فيه قيمة الباقات أضعاف الأرضي

** جهاز الراوتر ، بالنسبة للإنترنت الأرضي :

يمكن الحصول عليه بطريقتي دفع ، الأول شراءه بمبلغ يتراوح ما بين 430 – 460 جنيه ، حسب شركة الاتصالات، والثاني: استئجاره من الشركة بدفع مبلغ 5 جنيه شهريا كقيمة إيجار ويتم استلامه خلال 24 ساعة

** أما في حالة الانترنت الهوائي، فيوجد نوعين، الراوتر المتنقل، الذي تستطيع التحرك به في اي مكان وهو يعمل بكفاءة ، قيمة سعره 950 جنيه، أما الهوائي الكهربائي ، فتتراوح أسعاره من 700 – 800 جنيه باختلاف الشركة .

** في حالة وجود خط أرضي متوقف ولا توجد به خدمة الاتصال، لن تتمكن من الاشتراك في الانترنت الأرضي، وليس أمامك سوى توصيل الهوائي فقط، أو الذهاب الى أقرب فرع لشركة الاتصالات للاستعلام عن قيمة المديونيات على رقم هاتفك الأرضي، ودفع الفواتير السابقة " دون غرامات"، وسيتم إعادة الخدمة في ما لا يزيد عن 48 ساعة، تستطيع بعدها التعاقد على خدمة الانترنت الأرضي .

** توفير جهاز لاب توب في المنزل وسماعة أذن، أو جهاز موبايل ، ويفضل الكمبيوتر حتى تكون صورته ثابته في حالة " قلق" الطالب او تحركه من مكانة.

** اختبار قوة الانترنت ومعرفة الرصيد المتبقي في حجم الباقات المتعاقد عليها، حتى لا يتم قطع الخدمة أثناء حضور الطالب لـ " الدرس الالكتروني".

** التواصل مع إدارة المدرسة للحصول الرابط الداخلي للتسجيل سواء في المنصة الداخلية أو أحد برامج الاجتماعات مثل " zoom" .

** متابعة تسجيل الخطوات مع المعلم المسئول في المدرسة ، لحين الانتهاء بنجاح ، وعمل اكثر من بروفة على الدخول قبل البدء الرسمي .

** التسجيل على منصات التعلم الالكتروني التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والاستفادة من الخدمات التعليمية المقدمة فيها .

** تحميل جداول القنوات التعليمية التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وتحديد مواقيت حصص الطالب .

** في حالة وجود أكثر من طفل في المنزل تتعارض مواعيد " الحصص الالكترونية" لهم مع بعضها البعض، يتعين على ولي الأمر توفير " غرفتين أون لاين " .

وتستعرض "الوطن" ، المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي يدرس من خلالها الطلاب إلكترونيا وعن بعد، كالتالي:

** منصة البث المباشر :

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوي الخبرة، لتنظيم لقاءات مباشرة يتم إعلانها على هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعال وبديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد، وللدخول على منصة البث المباشر

** منصة ذاكر

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إلكترونية للطلاب أتاحت من خلالها جميع مناهج المواد الدراسية، والتي يمكن أن تساعد الطلاب في تحصيل المناهج إلكترونيا، دون الحاجه إلى الكتاب الورقي.

** منصة ادمودو :

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة ادمودو للطلاب للتسهيل عليهم التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة

** قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب :

أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قناة وزارة التربية والتعليم على موقع تبادل مقاطع الفيديو "يوتيوب"، لتوفير مقاطع الفيديو الخاصة بشرح المناهج الدراسية

** بنك المعرفة المصري :

يساعد بنك المعرفة المصري في توفير جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطالب المصري في جميع المناهج

** القنوات التعليمية:

وفرت الوزارة عدد من القنوات التعليمية التلفزيونية والتي يتم من خلالها بث شرح للدروس والمناهج التعليمية.

** مكتبات إلكترونية يتم إتاحتها قريبا وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير عدد من المكتبات الإلكترونية مثل مكتبة E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية الصوتية.