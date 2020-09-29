بالأسماء.. 28 مرشحا يتنافسون على مقعد دائرة إدفو بأسوان

تنشر "الوطن" أسماء المرشحين الـ28 بالدائرة الرابعة بمحافظة أسوان، ومقرها "مركز ومدينة إدفو"، ويتنافس المرشحون على مقعد فردي، وبحسب الكشوف الأولية التي أعلنتها لجنة النواب بمحكمة أسوان، جاءت الأسماء والأرقام والرموز الانتخابية كالتالي:

1- على البدري الملاوي، حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2- المغازي حسين معوض، مستقل، رمز غصن الزيتون.

3- رمضان العمدة، مستقل، رمز الأسد.

4- أشرف يونس أبو قش، مستقل، رمز الطائرة الهليكوبتر.

5- عبدالغفار الصيفي، حزب التجمع الوطني التقدمي، رمز السد العالي.

6- العمدة حمدان النادي، مستقل، رمز الحصان.

7- إبراهيم يونس وشهرته أدهم، مستقل، رمز المدفع.

8- لواحظ عبدالخالق، مستقل. رمز التليفزيون.

9- ابتسام حراجي، مستقل، رمز التمساح.

10- محمد خيري، مستقل، رمز الأتوبيس.

11- إسماعيل عبيد، مستقل، رمز العقرب.

12- عبدالحميد حامد حسن جودة، حزب المصريين الأحرار، رمز الدراجة النارية.

13- صالح منصور الخمري، مستقل، رمز الكف.

14- شوق حسين سالم، مستقل، رمز الفراشة.

15- عيد حسيب ، حزب حماة الوطن، رمز الجرار الزراعي.

16- حسن الأمين سليمان، مستقل، رمز عنقود العنب.

17- عبدالحارس إبراهيم، مستقل، رمز السفينة.

18- محمد هلالي أبو دبلو ، مستقل، رمز الديك.

19- أحمد حسين أبوغنيم ، مستقل، رمز بندقية الصيد.

20- محمد ربيع عبده، مستقل، رمز التليفون المحمول.

21- حسن جابر وشهرته حسن جبران، مستقل، رمز الجرس.

22- عامر أبو اسماعيل الفقيري، مستقل، رمز الغزال.

23- عمر فرج حسين، مستقل، رمز المنشار.

24- محمود عبدالمحسن أبو كويز، مستقل، رمز سيارة مطافي.

25- ياسمين محمد أبو رباب، مستقل، رمز المروحة.

26- هدى عبدالحارس الطيب، مستقل، رمز العصفور.

27- محمد دين حسين أبوعجيب، حزب المحافظين، رمز الفنجان.

28- موسى محمد علي وشهرته موسى عزو، حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

وأعلنت لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، كشوف الأسماء الأولية للمرشحين لمجلس النواب 2020، وذلك عقب انتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، عصر السبت الماضي.

وأعلنت اللجنة أسماء 90 مرشحاً على مستوى 4 دوائر بمحافظة أسوان 2020، وجرى إعلان الأسماء ووضعها فى محكمة أسوان الابتدائية.

وقال المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان، إن المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وجرى إعلان أسمائهم، مقسمين كالتالي: "أسوان - دراو" 35 مرشحا يتنافسون على مقعدين، "كوم أمبو" 14 مرشحا يتنافسون على مقعد، "نصر النوبة" 13 مرشحا يتنافسون على مقعد، " إدفو" 28 مرشحا يتنافسون على مقعد.