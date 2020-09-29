ضبط 125 قضية مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 103 قطع أسلحة نارية بحوزة 89 متهمًا، وتنفيذ 73162 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 125 قضايا مخدرات بحوزة 133 متهما، و35 هاربًا، و23 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 288 دراجة نارية مخالفة، و11259 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

كما تمّ إعادة سيارتين مبلغ بسرقتها، وجرى فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.