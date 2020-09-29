التوصل إلى هوية المتهم بقتل سيدة أفريقية في العجوزة

حددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم المجهول الذي ارتكب واقعة قتل سيدة أفريقية داخل شقة بأرض اللواء بمنطقة العجوزة، وجرى وضعها داخل بطانية وأخفاها أسفل السرير.

وكانت الأجهزة الأمنية فرغت كاميرات المراقبة، ورصدت دخول وخروج المتهم في وقت معاصر للواقعة.

وكشفت المعاينة وجود بعثرة في شقة المجني عليها، كما تبين أن الأخيرة تقيم في شقة بمفردها، وفي الفترة الأخيرة استضافت صديقتها وزوجها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، استبعدت صديقة المجني عليها وزوجها من دائرة الاشتباه، بسبب عدم وجودهما في الفترة التي تزامنت مع الجريمة معها.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة ربة منزل تحمل جنسية دولة أفريقية بالعجوزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجرى العثور على جثة السيدة أسفل سرير غرفة نومها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للطعن بسلاح أبيض، وأن الجاني أخفى جثتها أسفل سرير غرفة نومها بعد لفها بملاءة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة، وجرى التحفظ على جثة المجني عليها في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح جثتها لمعرفة سبب الوفاة.

وبإجراء الصفة التشريحية للمجني عليها، تبين أنها في العقد الخامس من عمرها، وترتدي كامل ملابسها.

كما تبين أن المجني عليها في حالة تحلل رمي، وكشف التقرير عن أن سبب الوفاة الإصابة بعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم بواسطة سلاح أبيض "سكين"، وجرى الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وإرساله إلى النيابة العامة.

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