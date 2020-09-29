تفاصيل مزاد علني بمقدم 25 ألف جنيه على محلات وصيدليات بـ3 مدن جديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، طرح 31 محلًا وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح من 25 إلى 63 مترًا مربعًا بالمجاورة الثانية بالحي الأول والحي الثاني والمجاورة الخامسة بالحي الأول بالمدينة، بواقع 16 محلًا وصيدلية، وذلك يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر المقبل، و15 محلًا وصيدلية يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر المقبل.

كما أعلن جهاز مدينة الفيوم الجديدة طرح 4 محلات وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني بمساحات تتراوح بين 15 إلى 31 مترًا مربعًا وذلك بالسوق التجاري بقطاع (ب) المنطقة المضافة بالحي الثالث (مشروع ابني بيتك) والسوق التجاري بموقع (4) لعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد الغربي للمدينة، وذلك يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر المقبل.

ويطرح جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة 14 محلًا وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بمساحات تترواح بين 14 إلى 86 مترًا مربعًا بمناطق مختلفة بالمدينة، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر المقبل.

ويأتي الطرح العلني بالشروط الآتية

- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية.

- تعقد جلسة المزاد في التاريخ الموضح في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر جهاز المدينة.

- سداد تأمين دخول المزاد وقدره 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

- استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

- تسديد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

والباقي وقدره 90% يجرى سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

- سداد أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافًا إليها فائدة البنك المركزي وقت السداد، على أن تحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد وحتى تاريخ السداد، إضافة إلى نصف بالمائة مصاريف تحصيل، ويضاف عليها 2% (طبقًا لمنشور وزارة المالية) على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام.

ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.