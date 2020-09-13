مزاد علني لبيع 10 أشجار زينة بالمنوفية.. ورئيس المدينة: حق الدولة

"مزاد علني لبيع 10 أشجار زينة بسرس الليان" عنوان مثير للجدل نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، عن قيامها بمزاد علني لبيع 10 أشجار زينه "فيكس وبنسيانا"، مما أثار حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إقامة المزاد لأنه لا يرقى أن يقام مزاد لأجله ساخرين من الموقف.

وجاء نص الإعلان كالتالي "نتشرف بالإحاطة بإجراء مزاد علني لبيع عدد عشرة أشجار أصناف فيكس وبنسيانا تتراوح أطوالها بين مترين ونصف وقطرها خمسة بوصة، علما بأن هذه الأشجار توجد في مسار خط الطرد في حديقة المدينة من أمام مبنى فرع شركة مياه الشرب وحتى نهاية الحديقة، وقد تحدد بعد غد الإثنين الساعة الثانية عشر ظهرا بديوان عام مجلس المدينة موعدا لإجراء المزاد وعلى من يرغب الدخول في المزاد سداد مبلغ 500 جنيه تأمين يزاد آليا 30% على من يرسوا عليه المزاد وسيتم العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2018 والخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية".

من جانبه أكد المحاسب السيد حسن عبدالعال رئيس مدينة سرس الليان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه ينفذ اللوائح والقوانين في إطار الحفاظ على حقوق الدولة في تلك الأشجار، مؤكدا على أن العشرة أشجار يمثلوا حقا من حقوق الدولة يجب عمل مزاد علني لبيعهم، مؤكدا أن المزاد يعطي الفرصة لأكثر من متقدم للحصول على أفضل عرض، مؤكدا أن المزاد يقام بمعرفة إدارة التعاقدات بالوحدة وهي من تحدد قيمة تلك الأشجار بناء على أهميتها.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة المزاد العلني الذي سيكلف الدولة مبالغ مالية نظير الجلسات ويتطلب تواجد موظفين، من أجل بيع عشرة أشجار، وقال البعض الآخر إن هذا الشجر وخاصة الفيكس لن يصلح بعد أن يتم اقتلاعه من الأرض، فيما يكون القيمة المالية لشجرة البنسيانا مرتفع تبلغ قيمته 200 جنيه.