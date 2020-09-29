داليا يوسف تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال

طالبت داليا يوسف عضو مجلس النواب، بضرورة تدخل الجهات المعنية بالدولة لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية على الآطفال، ولاسيما في ظل وقوع حوادث انتحار ووفاة بسبب تداول لعبة "بابجي" بين الآطفال في أعمار مختلفة.

وقالت "يوسف" في تصريحات لـ"الوطن": نحن نتحدث عن كارثة تهدد حياة أبنائنا وهي الإلعاب الإلكترونية العنيفة، مشيرة إلى أنه منذ ساعات استيقظنا على حادثة وفاة طفل بسبب لعبة، وتساءلت: هل يمكن لوزارة الاتصالات التدخل لمواجهة هذه الظاهرة من خلال حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟.

وشددت النائبة، على ضرورة البحث عن وسائل بديلة لتنمية مهارات الأطفال عن طريق برامج الـ أون لاين، مضيفة أن القيادة السياسية مهتمة ببناء جيل جديد قادر على التطور والتعامل مع التحول الرقمي الذي تشهده مصر، ولذلك فأن وزارة التربية والتعليم عليها دور كبير في تأهيل الطلاب وتدريبهم على مهارات حرفية، وإمدادهم بالنظم التكنولوجية المختلفة التى تؤهلهم إلى اختيار طريقهم الدراسي والعلمي.

وأشارت، إلى أهمية دور مجلسى القومي للمرأة والطفولة والآمومة، في مساعدة الآسر لمتابعة أبنائهم، مضيفة: انشغال الأب والأم بظروف الحياة والالتزامات المادية الواقعة على الطرفين، جعلت الآبناء في غيبة عن الرقابة، وهو مايجب الانتباه له لوقف هذا النزيف.

وأوضحت النائبة، أن هناك بعض الأبناء لاتتعدى أعمارهم الخمس سنوات، ويعبثون فى تليفونات أبائهم تقليدا لهم، وهناك بعض الآباء يقومون باستخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة، دون النظر إلى خطورة ذلك على أبناءهم.

كان عددا من أولياء الآمور قد دشنوا هشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى عقب حادث وفاة طفل في الثانية عشرة من عمره بمدينة بورسعيد بسبب استخدامه لعبة "بابجي"، وحمل عنوان "#حياة_اولادنا_في_خطر_أوقفوا_لعبه_ببجي".