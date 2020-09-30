مرشحة "القائمة الوطنية" عن "التجمع": تشريعات العدالة الاجتماعية من أولوياتي

أكدت مارسيل سمير، أمين الشئون البرلمانية لحزب التجمع، مرشح الحزب بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أن «وجود مرشحين بالقائمة متنوعين فى الأفكار والرؤى السياسية والخبرات المهنية يساهم فى إنجاز المهام التشريعية والرقابية فى البرلمان المقبل». وقالت «مارسيل»، فى حوارها مع «الوطن»، إن «تشكيل القائمة من 12 حزباً مختلفة الأيديولوجيا أولى خطوات النهوض بالحياة الحزبية.. وإلى نص الحوار:

كيف ترين تشكيل القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب؟

- القائمة الوطنية تضم 12 حزباً، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى أشرف بعضويتها وترشيحها لى عن حزب التجمع، وتحتوى على مرشحين من الشباب من أصحاب القدرات الخاصة والمرأة من تخصصات مهنية فى مختلف المجالات والتوجهات السياسية من أجل تمثيل وتمكين حقيقى للشباب.

هل مرشحو «القائمة الوطنية» يستطيعون الإضافة للمنظومة التشريعية المقبلة؟

- القائمة تضم مرشحين يتميزون بتنوع الخبرات السياسية والمهنية، وذلك سيساهم بقوة فى إنجاز المهام التشريعية والرقابية للبرلمان المقبل، ولديهم تفهم كبير وواضح لطبيعة الصراع الخارجى الذى يستهدف مصر (مياه النيل، أمن المتوسط، الثروات الطبيعية، سلامة الحدود والإرهاب) كل ذلك سيكون أمام أعيننا جميعاً عند مناقشة أى قانون أو تشريع أو غيره تحت قبة البرلمان.

كيف ترين تأثير وجود 12 حزباً فى قائمة واحدة لانتخابات مجلس النواب؟

- وجود كل هذه الأحزاب بجانب شخصيات عامة مستقلة من مختلف التوجهات السياسية والأيديولوجيات سيفرز برلماناً به تنوع شديد من حيث الرؤى والأفكار وكل ذلك يصب فى صالح النهوض بالحياة الحزبية، مما ينعكس بدوره بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

مارسيل سمير: أسعى لتفعيل الدور الرقابي تحت قبة البرلمان.. وندعم خارطة التنمية

ما أولوياتك تحت قبة البرلمان؟

- أسعى إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابى تحت قبة البرلمان وفق الدستور، وما يتطلبه من تعاون مع كافة أعضاء مجلس النواب من الأحزاب والمستقلين، خاصة فيما يتعلق بمراجعة بعض المواد فى القوانين التى قد تشكل ثغرة ينفذ منها أى فساد، بجانب تطوير التشريعات المتعلقة بمنظومة العدالة الاجتماعية، سواء فى قطاع الخدمات من صحة وتعليم وإسكان، وتعظيم موارد الدولة المالية بمساندة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، ونسف كل عوائق النمو أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وكل ما يساهم فى دفع عجلة التنمية التى تسير فيها مصر بخطى ثابتة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإعادة مراجعة القرارات المتعلقة بمنظومة الحكم المحلى بهدف إزالة التعارض الموجود بين هذه القرارات وتحسين مناخ العمل بالأجهزة المحلية وسد أى ثغرات يمر منها الفساد.

نستهدف المشاركة في معركة البناء الاقتصادي ومواجهة الخطر الداخلي والخارجي الذي يستهدف تدمير مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة

هل حزب التجمع يسعى لقيادة المعارضة داخل البرلمان؟

- حزب التجمع لديه برنامج سياسى واضح وحينما يعارض يقدم البدائل، ونقف بقوة فى دعم خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التنمية والنهوض بمؤسسات الدولة المصرية، وإزالة أى عائق أمام تطويرها، ونستهدف خلال المرحلة المقبلة المشاركة فى معركة البناء الاقتصادى ومواجهة الخطر الداخلى والخارجى الذى يستهدف وقف وتدمير مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة التى تحتوى كافة فئات الشعب.

ما خطتكم فى فترة الدعاية الانتخابية؟

- هناك تواصل بشكل مستمر بين جميع أمانات الحزب فى مختلف المحافظات، ومع فتح باب الدعاية سنبدأ فى التحرك على الأرض للقاء الناخبين وتعريفهم ببرنامج الحزب، بجانب تكثيف التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى للشباب عن ضرورة استخدام حقهم الدستورى والمشاركة فى الانتخابات بكثافة وتوعيتهم بالتحديات التى تواجه الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التى يطلقها أعداء الوطن وقوى الشر فى الداخل والخارج.

لا مانع من التنسيق

حزب التجمع ليس لديه أى مانع فى التنسيق مع الأحزاب الأخرى فى كل القضايا الوطنية ومواجهة الفساد والتحديات التى تواجه الوطن داخلياً وخارجياً، ودعم مسيرة بناء دولة 30 يونيو واستكمال خارطة طريق التنمية بالتوازى مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين.