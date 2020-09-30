548 مليون جنيه حصيلة 74 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك إقبالا من قبل المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن المحافظة وفرت كل السبل وأزالت المعوقات بهدف التيسير على المواطنين للتصالح.

وأضاف رحمي أنه جرى مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية، من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضح أن المراكز التكنولوجية ومقرات الوحدات المحلية وغيرها من الأماكن المخصصة لاستقبال طلبات التصالح، تلقت أكثر من 74 ألفا و408 طلبات بإجمالي 548 مليون جنيه.

وبين أن المحافظة وفرت 24 مدرسة لاستقبال طلبات التصالح، بواقع مدرستين في كل مركز وحي، إلى جانب المراكز التكنولوجية، وتخصيص الوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح في القرى.

كما جرى التواصل مع البنوك المصرية داخل المحافظة بهدف تقديم قروض بنكية، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وحث المواطنين على سرعة التصالح من خلال شاشات عرض ضوئية منتشرة في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

ولفت إلى أنه يتابع بصفة مستمرة تقديم طلبات التصالح في مختلف المراكز التكنولوجية، مشيرا إلى أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات للتيسير على جميع المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء من حيث تخفيض الأسعار، واستقبال الطلبات بالوحدات المحلية بالقرى بجانب المراكز التكنولوجية بالمدينة وذلك منعا للتكدس وتخفيفا عليهم، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد وأماكن مخصصة لاستقبال المواطنين، والتعاون مع البنوك لتقديم قروض تساعد في التيسير علي للمتقدمين، وبعد توحيد سعر المتر السكني في القرى بـ50 جنيها للمتر، من قبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زاد من نسبة الإقبال.

يذكر أن محافظة الغربية قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65 %، بعد أن كانت 40% بهدف تشجيع المواطنين على التصالح.