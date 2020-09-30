قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقري التابعة لها "طموه، شبرامنت، زاوية أبو مسلم، الحرانية، بني يوسف، نزلة الأشطر، ومنيل شيحة"، اعتبارا من الساعة 10 مساء الجمعة حتى الساعة 6 من صباح السبت.

وأجعت الشركة أسباب انقطاع المياه، لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس، ويتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.