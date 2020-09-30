اليوم.. بدء التسجيل إلكترونيا لاختبارات قدرات طلاب الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" والطلاب الوافدين عام 2020 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وأوضحت أنَّه يتمّ التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من موقع التنسيق الإلكتروني، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020.

https://www.elwatannews.com/news/details/4991644

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أنَّه يتمّ إجراء هذه الاختبارات يوم السبت 3 أكتوبر 2020 للتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية، وكلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة، ويوم الأحد 4 أكتوبر 2020 للتربية النوعية "فنية" شعبة التربية الفنية بكليات التربية، بجامعة حلوان ويوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 اختبار التربية الفنية في كلية التربية الفنية بالزمالك، ويوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 اختبارات التربية الموسيقية بالزمالك، ويوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 اختبارات الفنون التطبيقية في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ويوم الخميس 8 أكتوبر 2020 اختبتارت رسم العمارة في كلية الفنون الجميلة بالزمالك بجامعة حلوان، ويوم السبت 10 أكتوبر 2020 رسم الفنون.

وأضافت أنَّه سيتمّ عقد الاختبارات يوم الأحد 11 أكتوبر 2020 لكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 اختبارات التربية النوعية بالمنصورة شعبة "مسرح تربوي" لأبناء الدقهلية في كلية التربية النوعية جامعة المنصورة، ويوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 اختبارات التربية الرياضية للبنين في كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، إضافة إلى اختبارات التربية الرياضية للبنات في كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان، ويوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 اختبارات الجامعات التكنولوجية بمقر كلية تك الصناعة والطاقة جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة بالتجمع الخامس.

وأكّدت وزارة التعليم العالي، أنَّه يجب على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحاً ومعه صورة من استمارة النجاح، ومستند تحقيق شخصية، و4 صور شخصية.