مصر للطيران تبدأ تفعيل بروتوكول التعاون مع مدينة كيدزانيا القاهرة الترفيهية

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، تفعيل بروتوكول التعاون مع مدينة "كيدزانيا القاهرة الترفيهية" لدعم الأهداف التعليمية والتربوية الحديثة للأطفال عن طريق المحاكاة، لتنمية الولاء لدى عملائها الصغار واستثمار مهاراتهم وتعريفهم بمجالات العمل عن طريق وسائل التعليم الترفيهية.

وأعلنت الشركتان افتتاح نموذج مصغر للمطار وطائرة تحمل شعار مصر للطيران، ليتمكن الأطفال من خوض تجربة السفر واسكتشاف عالم الطيران، وأيضا القيام بأدوار الطيارين وأطقم الضيافة الجوية ومعرفة معلومات مهمة عن السفر وبرنامج المسافر الدائم وغيرها من المواد الترفيهية والتعليمية للأطفال.

جاء ذلك بحضور الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الذي أجرى جولة داخل مدينة كيدزانيا، وخوض تجربة السفر داخل نموذج الطائرة الموجود بالمدينة، والتي تحاكي ما يدور برحلات السفر الجوي، بداية من حجز تذكرة وختم جواز سفر للطفل، وتجربة السفر على متن الطائرة، وجرى التقاط العديد من الصور التذكارية داخل الطائرة.

وقال أبوالعينين، إنّ مصر للطيران تولي اهتمامًا كبيرًا بالأطفال كونهم عملاء المستقبل والأمل الذي تعتمد عليه الدولة المصرية لتحقيق أهدافها عىل مدار خططها الاستراتيجية طويلة المدى، ومن هذا المنطلق، فقد كان واجبًا على مصر للطيران أن تُشارك في أحد المشروعات المهمة ذات الأهداف التعليمية والترفيهية في ذات الوقت، كي ينشأ جيل من الشباب قادر على التعرف على متطلبات وقدرات سوق العمل المختلفة وقادر على اتخاذ القرار وتولي القيادة.

من جانبه، قال أحمد حبيب الرئيس التنفيذي لشركة إدراك لتطوير المشروعات التعليمية والترفيهية: "تفتخر وتتشرف كيدزانيا القاهرة بانضمام شركة مصر للطيران إلي شركاء نجاحها، ويتطلع فريق كيدزانيا القاهرة إلى تعليم جميع زائريها الصغار بطريقة علمية ومتطورة ومسلية، المعلومات عن مصر للطيران وأنظمة السفر ودور أطقم الضيافة الجوية، ومنحهم الفرصة ليصبحوا طيارين ناجحين ينتمون لمصر للطيران في كيدزانيا القاهرة".

وتابع: "وأيضا بموجب البروتوكول مع كيدزانيا سيتم منح أبناء العاملين بمصر للطيران، تخفيضا نسبته 20% للاستمتاع بما تقدمه المدينة، سواء نموذج المحاكاة أو الأنشطة الترفيهية الموجودة بالمدينة.