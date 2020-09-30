ضبط 5800 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 114 محضرا تموينيا بالمنوفية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها التفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تحرير 114 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة تنوع ما بين 56 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، وتحرير 58 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنح بركة السبع ضد صاحب محل دواجن لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجهول المصدر، حيث تم ضبط 5800 كجم لحوم مجهول المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محضرين جنح بمركز شبين الكوم ضد أصحاب محلات بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.

على صعيد متصل، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الكامل مع حماية الأراضي بمديرية الزراعة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وتأكيدا على هيبة الدولة.

وأكد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتذليل كل العقبات أمامهم تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإنجاز الملف، مشددا على إعداد تقرير يومي لملف التصالح وما تم إنجازه بكل مركز ومدينة، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار الهندسي للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق الوحدات المحلية والتأكد من سلامتها في إطار الاستعداد لموسم الشتاء وحفاظا على سلامة المواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع كل التراكمات أولا بأول والمتابعة اليومية للمنظومة حفاظا على المال العام ومنع إهداره ولإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا يليق بمكانة المحافظة.