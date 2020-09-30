جامعة المنوفية: لا زيادة في مصروفات الكليات والمدن الجامعية

أكد مجلس جامعة المنوفية، خلال اجتماعه الشهري قبل قليل، برئاسة الدكتور عادل مبارك، عدم وجود أي زيادة في المصروفات الدراسية بجميع الكليات، أو في الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية، خلال العام الجامعي الجديد، تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم.

وعقد مجلس جامعة المنوفية جلسته لشهر سبتمبر، بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد زكب بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجوري، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

تناولت الجلسة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ في 17 أكتوبر القادم، وآليات تطبيق نظام التعليم الهجين، نظراً لظروف جائحة "كورونا" المستجد، والذى يمثل تحدياً جديداً للعملية التعليمية، والتأكيد على مواجهة هذا التحدي، وتطبيق النظام الجديد بكافة ضوابطه وقواعده، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الخطة التي وضعتها الجامعة لتطبيق التعليم الهجين، ورفع المقررات إلكترونياً، والانتهاء من الجداول الدراسية، وفقاً للقواعد التي تم وضعها، ونسبة حضور الطلاب، وتوزيعهم على مدار الأسبوع، وتقسيمهم إلى مجموعات، وتحديد أيام الحضور الخاصة بكل مجموعة، ومراعاة المسافات البينية اللازمة، والإلتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وكافة سبل الوقاية، بحيث يجري تطبيقها على جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

وقام رئيس الجامعة بإحاطة الأعضاء بأهم الفعاليات التى تمت خلال الشهر الجاري، والإحاطة بما تم خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لاستراتيجية جامعة المنوفية، والمنوط بها متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 - 2030، والتي تم وضعها لتغطي كافة القطاعات والوحدات والكليات والمشروعات الإنشائية للجامعة، بمشاركة رؤساء الجامعة السابقين ونخبة من عمداء الكليات.