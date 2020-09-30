طب الأزهر تنظم دورة تدريبية حول أساسيات النشر الدولي

أكد الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب بنين الأزهر بالقاهرة، اهتمام مؤسسات الدولة كافة، بالبحث العلمي، انطلاقًا من كونه القاطرة الحقيقية للتنمية، خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح الدورة التدريبية الأولى، والتي تنظمها وحدة الأبحاث العلمية بالكلية، برئاسة الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل والحروق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، مدير وحدة الأبحاث العلمية، رئيس تحرير مجلة الأزهر الطبية، لتدريب الأطباء على كتابة الأبحاث العلمية والنشر الدولي، بحضور كل من: الدكتور خيري عبدالحميد، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة أن الدورة نظمها وحاضر فيها كلٌّ من: الدكتور ياسر حلمي، والدكتور محمد عبد الحي عطيفي، أستاذ ورئيس قسم التشريح، والدكتور أحمد بيومي، أستاذ الطفيليات بكلية الطب، والدكتور إبراهيم مندور، أخصائي جراحة العظام، وتعد هذه الدورات ضمن منظومة التدريب للارتقاء بالبحث العلمي بجامعة الأزهر.

وقال عميد طب القاهرة -حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة: إن الدورة مهمة ومتخصصة ومجانية للباحثين بكليات الطب، موضحًا أن البحث العلمي هو السبيل إلى رفعة أية كلية أو جامعةوارتقائها، ويجعلها تحتل تصنيفًا متقدمًا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأكد أن قطاع الطب بجامعة الأزهر يلقى دعمًا كبيرًا من قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، لافتًا إلى أن قطاع الطب بالأزهر يعمل في كلِّ الاتجاهات؛ للاهتمام بالمرضى من خلال مستشفياته الجامعية، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي والارتقاء به، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري من حيث التعليم والتدريب خلال المرحلة المقبلة.

شارك في الدورة التدريبية أطباء من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية، وكليات طب الأزهر، وأطباء وزارة الصحة، وقد وزعت على المشاركين في نهاية الدورة شهادات معتمدة (ساعات معتمدة للتعليم الطبي المستمر).

جدير بالذكر، أن هذه الدورة هي الخامسة منذ بدأت دورات التدريب على النشر والبحث العلمي، التي تقوم بها وحدة الأبحاث العلمية منذ أن تولى إدارتها الدكتور ياسر حلمي، وسبق أن نظمت دورات تدريبية عديدة عبر تقنية زووم في الفترات السابقة.